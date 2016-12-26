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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 29 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПАССАЖИРА
17:24 26.12.2016
Белорусская железная дорога 29 декабря проводит Единый день пассажира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, главной целью мероприятия является изучение мнения потребителей транспортных услуг, обеспечение обратной связи с пассажирами.
Мероприятие пройдет на железнодорожных вокзалах внеклассных и 1-го класса: в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Орше с 14.00 до 17.00 часов.
В проведении «Единого дня пассажира» примут участие руководители и специалисты Управления и отделений дороги, начальники станций и вокзалов.
В рамках проведения мероприятия пассажиры смогут задавать специалистам белорусской магистрали вопросы устно, а также оставить свои вопросы и пожелания по улучшению транспортного обслуживания на магистрали письменно. Их заявления будут рассмотрены в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении граждан и юридических лиц».
Общение в новом формате Белорусская железная дорога проводит уже второй год. В текущем году формат общения с пассажирами был организован в последний четверг 3-го месяца квартала.
Мероприятие получило положительные отзывы от пассажиров. В основном в адрес белорусской магистрали поступают предложения, связанные с расписанием движения пассажирских поездов, по совершенствованию работы пассажирского комплекса.
Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему развитию пассажирских перевозок. Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать их пожелания и предложения.
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