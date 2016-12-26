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ЭКОНОМИКА РБ


РОДИТЕЛИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА СМОГУТ РАБОТАТЬ И ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
17:11 26.12.2016

Норма о возможности родителей ребенка-инвалида работать на 0,5 ставки и получать пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет будет введена с 1 июля 2017 года. Об этом во время онлайн-конференции заявила заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко.

По ее словам, такая норма предусмотрена проектом закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», который принят 16 декабря 2016 г. в первом чтении Палатой представителей Национального собрания Беларуси.

«До его вступления в силу проект закона также должен быть принят во втором чтении и рассмотрен в Совете Республики Национального собрания. Проектом закона предусмотрено, что он вступает в силу с 1 июля 2017 года. Информация об опубликовании нормативного правового акта будет размещена в средствах массовой информации и на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Беларуси», – сказала М. Артеменко.
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