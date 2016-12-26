Первое заседание общественно-консультативного (экспертного) совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли в новом составе состоялось 21 декабря 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на повестку дня выносился один вопрос – обсуждение проекта Кодекса добросовестного поведения на рынке розничной и оптовой торговли.

Члены совета также были проинформированы об утверждении 12 декабря 2016 г. регламента работы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси – основополагающего документа, определяющего порядок работы министерства.

Предварительно ознакомившись с проектом Кодекса, члены совета обсуждали необходимость и возможность реализации положений этого документа на данном этапе социально-экономического развития.

По мнению членов совета, возможность применения Кодекса на практике зависит, прежде всего, от активности бизнеса и понимания им уровня своей корпоративной социальной ответственности.

Работа над текстом кодекса будет продолжена. Очередное заседание общественно-консультативного совета запланировано на январь 2017 г.

В состав совета, помимо представителей государственных органов, вошли представители бизнес-ассоциаций и союзов, науки в лице Белорусского государственного экономического университета, а также депутат Палаты представителей и член Совета Республики Национального собрания Беларуси. Из 21 члена совета только 6 человек – представители министерств и ведомств.