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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СОЗДАНА В БГУ
16:07 26.12.2016
В БГУ создана Междисциплинарная студенческая научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ) «Дистанционные образовательные технологии».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, свою деятельность она будет осуществлять при механико-математическом факультете вуза. Однако в ее работе могут участвовать также студенты и преподаватели других факультетов и институтов БГУ.
Открытие новой СНИЛ в БГУ обусловлено необходимостью привлечения лучших студентов, магистрантов и аспирантов к активной научно-исследовательской, научно-методической, творческой деятельности в сферу применения дистанционных образовательных технологий. Это позволит улучшить у будущих специалистов качество профессиональной подготовки, сформировать современные навыки работы с сетевым, в частности, математическим контентом.
Работа данной интеллектуальной площадки ускорит процесс внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс и профориентационную деятельность БГУ. В частности, одной из задач СНИЛ является сопровождение и развитие дистанционной математической школы ММФ, приобщение школьников к углубленному изучению математики.
Планируется, что авторы лучших исследовательских, научных работ, выполненных на базе СНИЛ, будут участвовать в международных, республиканских, университетских конференциях, смотрах, конкурсах, выставках и других мероприятиях.
Отметим, всего в БГУ с целью создания оптимальных условий для студентов по организации научно-исследовательской работы функционируют 42 СНИЛ на 16 факультетах и институтах БГУ.
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