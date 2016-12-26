В Беларуси в настоящее время не рассматривается вопрос расширения возможностей досрочного использования средств семейного капитала. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак.

По его словам, досрочно средства семейного капитала могут быть использованы только на получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, в порядке и по перечню, определяемым Министерством здравоохранения (часть вторая пункта 6 Положения).

«В настоящее время иные возможности досрочного использования средств семейного капитала не рассматриваются. Право на распоряжение средствами семейного капитала предоставляется по истечении 18 лет со дня рождения ребенка, в связи с рождением, усыновлением (удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала», – сказал А. Румак, отвечая на вопрос о досрочном использовании семейного капитала на покупку или строительство жилья.