|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОС РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДОСРОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ – ЗАММИНИСТРА ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
16:01 26.12.2016
В Беларуси в настоящее время не рассматривается вопрос расширения возможностей досрочного использования средств семейного капитала. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак.
По его словам, досрочно средства семейного капитала могут быть использованы только на получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, в порядке и по перечню, определяемым Министерством здравоохранения (часть вторая пункта 6 Положения).
«В настоящее время иные возможности досрочного использования средств семейного капитала не рассматриваются. Право на распоряжение средствами семейного капитала предоставляется по истечении 18 лет со дня рождения ребенка, в связи с рождением, усыновлением (удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала», – сказал А. Румак, отвечая на вопрос о досрочном использовании семейного капитала на покупку или строительство жилья.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2016
Курсы в банках
на 26.12.2016
Конвертация в банках
на 26.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте