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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ НА РЫНКЕ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИ ОТГРУЗКУ ФАНЕРЫ ПОЧТИ НА 14%
15:52 26.12.2016
Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили объемы реализации продукции на потребительском рынке республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за январь-ноябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузки фанеры увеличены на 13,6% до 4,16 тыс. куб. м, древесноволокнистых плит – на 11,7% до 1,46 млн кв. м, древесно-стружечных плит – на 9,8% до 13,1 тыс. усл. куб. м.
Увеличены также отгрузки тетрадей общих на 7,1% - до 2,44 млн шт., тетрадей школьных – на 6,4% до 24,78 млн шт.
На уровне прошлого года сохранились объемы реализации бумажных санитарно-гигиенических изделий – 19 млн шт., спичек – 160,2 тыс. усл. ящиков.
Снизились в текущем году лишь объемы продаж мебели – на 13,7% и обоев на 2%.
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