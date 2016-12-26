Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили объемы реализации продукции на потребительском рынке республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за январь-ноябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузки фанеры увеличены на 13,6% до 4,16 тыс. куб. м, древесноволокнистых плит – на 11,7% до 1,46 млн кв. м, древесно-стружечных плит – на 9,8% до 13,1 тыс. усл. куб. м.

Увеличены также отгрузки тетрадей общих на 7,1% - до 2,44 млн шт., тетрадей школьных – на 6,4% до 24,78 млн шт.

На уровне прошлого года сохранились объемы реализации бумажных санитарно-гигиенических изделий – 19 млн шт., спичек – 160,2 тыс. усл. ящиков.

Снизились в текущем году лишь объемы продаж мебели – на 13,7% и обоев на 2%.