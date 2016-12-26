ЭКОНОМИКА РБ

ВОЗОБНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «НЕВЕЛЬ» - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ

15:18 26.12.2016 По информации украинской стороны, ремонт моста в пункте пропуска "Невель - Прикладники" завершен. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, с 26 декабря движение транспорта на данном погранпереходе возобновлено в полном объеме. Информация об очередях в пункте пропуска «Невель» вновь доступна в соответствующем разделе на официальном портале Госпогранкомитета.