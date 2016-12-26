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ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗОБНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «НЕВЕЛЬ» - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
15:18 26.12.2016
По информации украинской стороны, ремонт моста в пункте пропуска "Невель - Прикладники" завершен.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, с 26 декабря движение транспорта на данном погранпереходе возобновлено в полном объеме.
Информация об очередях в пункте пропуска «Невель» вновь доступна в соответствующем разделе на официальном портале Госпогранкомитета.
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