Многодетным семьям столицы предлагают строить жилье без льготного кредита, но по невысокой цене, пишет агентство «Минск-Новости».

Во время прямой линии 24 декабря заместителя председателя Мингорисполкома Виктора Лаптева поступили звонки и от многодетных семей с вопросом, когда их могут направить на строительство жилья, если они уже несколько лет стоят на очереди.

Как пояснил заместитель председателя Мингорисполкома, в первую очередь на строительство жилья будут направляться многодетные семьи, которые состоят на учете нуждающихся более 3 лет.

«Объемы льготного кредитования в этом году, по сравнению с 2015-м, снизились практически в 4 раза, поэтому в нынешнем году мы смогли возвести для многодетных семей только около 50 тыс. кв. м жилья, - пояснил Виктор Лаптев. - Чтобы как-то снять проблему, мы предложили таким семьям строительство жилья без господдержки, но по невысокой цене (себестоимость квадрата плюс 5 процентов). Добавлю, что по законодательству многодетные имеют также право на получение субсидии при строительстве. На такие условия согласилось 57 семей. С ними заключены договоры долевого строительства. В декабре уже будет сдаваться один из домов (№ 17 по генплану в границах улиц Шаранговича — Горецкого — Рафиева), где получат квартиры 38 из этих многодетных семей».

По информации комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в столице состоят более 4 800 многодетных семей, из них 375 ожидают своей очереди более 3 лет. Хотя по законодательству они должны быть направлены на строительство в течение года.