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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН ВОЗМЕСТИТ КУП ”ЛУНИНЕЦКОЕ ЖКХ“ В 2016 ГОДУ ЧАСТЬ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИМ КРЕДИТОМ
14:22 26.12.2016

Минфин возместит КУП ”Лунинецкое ЖКХ“ в 2016 году часть процентов за пользование банковским кредитом.

”Министерство финансов возместит в 2016 году КУП ”Лунинецкое ЖКХ“ за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, часть уплаченных в 2016 году процентов за пользование банковским кредитом, выданным ОАО ”Белагропромбанк“ для финансирования объекта ”Реконструкция гостиницы по ул.Советской, 19, в Лунинце“ согласно кредитному договору от 5 июня 2012 г. № 150 в сумме 1 млн. рублей, в соответствии с законодательными актами”, - говорится в. постановлении Совета министров № 1071 от 23 декабря 2016 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, средства, полученные КУП ”Лунинецкое ЖКХ“ в соответствии с частью первой настоящего пункта, направляются им в 2016 году на пополнение собственных оборотных средств.

Документом также установлено, что условием оказания КУП ”Лунинецкое ЖКХ“ названной государственной поддержки, является выполнение им в 2016 году показателей по темпам роста производительности труда и рентабельности продаж, доведенных в установленном порядке.

Персональная ответственность за выполнение указанных показателей возложена на директора КУП ”Лунинецкое ЖКХ“, председателей Лунинецкого райисполкома и Брестского облисполкома, заместителя премьер-министра, в ведении которого находятся вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на Брестский облисполком и Министерство финансов.

Документ принят в соответствии с указами от 29 марта 2010 г. № 161 ”О Государственной программе социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010-2015 годы“ и от 23 марта 2016 г. № 106 ”О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки“.
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