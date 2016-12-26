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ЭКОНОМИКА РБ


«БЕЛСОЮЗПЕЧАТЬ» УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО ПАВИЛЬОНОВ С БЕСПЛАТНЫМ WІ-FІ
14:09 26.12.2016

«Белсоюзпечать» увеличит количество павильонов с бесплатным Wі-Fі, пишет газета «Звязда»".

Предполагается, что в мае следующего года беспроводным интернетом можно будет пользоваться в 35-40 торговых объектах Минска.

Пока такую услугу предоставляют в 12 павильонах: в Национальном аэропорту «Минск», на железнодорожном вокзале, автовокзале «Центральный», возле станций метро «Немига», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Московская», «Уручье», «Институт культуры», «Малиновка», «Каменная горка».

Пункт Wі-Fі называется іGo FREE Wі-fі. Чтобы подключиться к нему, на странице регистрации нужно ввести свой номер телефона - на него пришлют SMS с кодом подтверждения. После этого владелец смартфона сможет пользоваться интернетом бесплатно. Код активации нужен только первый раз. В дальнейшем для повторного доступа нужно нажать кнопку «Войти в интернет». Кстати, воспользоваться Wі-Fі могут и иностранцы (при условии, что их телефон в SMS-роуминге).

С помощью современной услуги «Белсоюзпечать» надеется привлечь еще больше посетителей в торговые объекты, где, кроме газет и журналов, можно найти сувениры, канцтовары, игрушки, выпить чашку кофе.

Кстати, павильоны вместо киосков собираются открывать не только в столице, но и в регионах. Такие планы есть у предприятия на следующую пятилетку.
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