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ЭКОНОМИКА РБ
В ЦЕНТРЕ МИНСКА ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «АБВ» ТД «ЛЕГПРОМ»
13:50 26.12.2016
Магазин «АБВ» ТД «Легпром» открылся в центре Минска (ул. Романовская Слобода 23).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в магазине представлены такие бренды Беларуси, как ЗАО «Калинка», ОАО «Свiтанак» Жодино, ОАО «Купалинка», ОАО «8 Марта» и ОАО «Полесье». На прилавках — женский, мужской и детский ассортимент товаров.
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