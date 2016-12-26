ЭКОНОМИКА РБ

В ЦЕНТРЕ МИНСКА ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «АБВ» ТД «ЛЕГПРОМ»

13:50 26.12.2016 Магазин «АБВ» ТД «Легпром» открылся в центре Минска (ул. Романовская Слобода 23). Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в магазине представлены такие бренды Беларуси, как ЗАО «Калинка», ОАО «Свiтанак» Жодино, ОАО «Купалинка», ОАО «8 Марта» и ОАО «Полесье». На прилавках — женский, мужской и детский ассортимент товаров.