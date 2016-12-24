Условия привлечения в страну внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 декабря во время совещания по вопросам привлечения внешнего финансирования.

«Нам необходимо обсудить вопрос привлечения внешних финансовых средств для инвестиций в нашу экономику. В первую очередь ресурсы нужны реальному сектору. Вопрос не в том, где их найти и как. Речь пойдет о конкретных кредитах, которые нам предлагают. Не только мы просим у кого-то (это нормальная практика), а нам предлагают сегодня наши партнеры. Прежде всего российские банки. Нам надо обсудить правила заимствования, стоимость этих кредитов, стоит или не стоит их брать, куда направить», - сказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера. На совещании было отмечено, что за последние годы у Беларуси сложились деловые партнерские отношения с рядом зарубежных банков, которые работают в стране.

«Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками, и с нашими филиалами российских банков, - поставил задачу Лукашенко. - Но при заимствовании надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов - это святое. Из этих подходов надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств».

Он подчеркнул, что какой-то гонки за их объемами быть не должно, чтобы не залезть в неоплатные долги.

«Условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель, - заявил Александр Лукашенко. - Если есть конкретные проекты, расчеты их окупаемости, и они приемлемы, надо решать вопрос о внешних заимствованиях под гарантии нашего правительства».

На совещании были обсуждены некоторые итоги работы экономики в 2016 году, в том числе такие вопросы, как состояние резервов, инвестиционного климата, привлекательность для прихода инвесторов, выполнение программы с Евразийским фондом стабилизации и развития.