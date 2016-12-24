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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ
13:00 26.12.2016
Министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством образования разработана и утверждена программа обучающих курсов по вопросам управления общим имуществом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве ЖКХ, в соответствии с установленными требованиями, для прохождения согласования кандидатуры председателя правления товарищества собственников или организации застройщиков в местном исполнительном и распорядительном органе обязательным условием является освоение претендующим лицом образовательной программы по вопросам управления общим имуществом.
В состав учебной программы вошел комплекс дисциплин, позволяющих сформировать у кандидатур председателей правления ряд профессиональных навыков, которые позволят обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание и обслуживание общего имущества жилого дома, решать вопросы пользования и распоряжения общим имуществом.
Учебная программа рассчитана на 56 академических часов.
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