Министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством образования разработана и утверждена программа обучающих курсов по вопросам управления общим имуществом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве ЖКХ, в соответствии с установленными требованиями, для прохождения согласования кандидатуры председателя правления товарищества собственников или организации застройщиков в местном исполнительном и распорядительном органе обязательным условием является освоение претендующим лицом образовательной программы по вопросам управления общим имуществом.

В состав учебной программы вошел комплекс дисциплин, позволяющих сформировать у кандидатур председателей правления ряд профессиональных навыков, которые позволят обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание и обслуживание общего имущества жилого дома, решать вопросы пользования и распоряжения общим имуществом.

Учебная программа рассчитана на 56 академических часов.