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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «КРИНИЦА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ СОРТ ПИВА – DUBBEL
12:54 26.12.2016

Компания «Криница» представляет новый сорт траппистского пива - Dubbel.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, он дополнил линейку «Пивная карта» и стал первым дюббелем, сваренным в Беларуси крупными пивоваренными заводами. Сорт был создан совместно с пивными блогерами и знатоками пива. Dubbel разливается в бутылки объемом 0,5 литра и появится на полках в конце уходящего года. Dubbel – это крепкое и насыщенное сахарами темное пиво, которое варили для продажи в бельгийских траппистских монастырях. Пивовары «Криницы» обратились к традиционной рецептуре и использовали «правильный» для такого сорта солод - Chateau Special B.

Пиво получилось сладковато-фруктовым, с легким привкусом специй, ароматом сухофруктов и ирисок. Для придания насыщенного цвета и «сахарных» ноток использован карамельный солод, ячмень наполнил пиво зерновым тоном. Dubbel от «Криницы» обладает умеренной горечью и сбалансированным букетом. Крепость – 6,4%, плотность – 16%.

«Для нас уже стало традицией выпускать к рождественским праздникам пивные новинки. Мы очень тепло к ней относимся и стараемся выбирать зимний сорт, который вместит в себя атмосферу и настроение, царящие в канун Нового года. На этот раз мы решили создать сорт, который к тому же крупные пивоваренные заводы до нас в Беларуси не варили. Поэтому дополнили нашу линейку «Пивная карта» новым продуктом лимитированной партии выпуска. Надеемся, Dubbel станет отличным подарком для всех ценителей пива страны»; - сказал генеральный директор ОАО «Криница» Александр Кижук.

Одна из особенностей проекта «Пивная карта» - совместная работа пивоваров «Криницы» и пивного сообщества Беларуси. Компания приглашает блогеров и ценителей пива, а также домашних пивоваров для дегустаций и работы над рецептурой.

«Пивная карта» - это линейка сортов, тесно связанная с историей происхождения каждого из них. На каждой упаковке отмечена историческая родина сорта. Для Dubbel – это Бельгия, «силуэты» которой можно рассмотреть на этикетке.
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