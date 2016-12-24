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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ 2017 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ НАУКИ
12:20 26.12.2016
Александр Лукашенко подписал указ «Об объявлении 2017 года Годом науки».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, основной целью решения является повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала.
Правительству поручено с участием Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2017 году Года науки, отражающий взаимодействие науки с социальной сферой, отраслями экономики, инновационную деятельность, международное научно-техническое сотрудничество.
«Реализация плана мероприятий будет способствовать развитию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки для обеспечения устойчивого экономического роста страны, приумножению научного потенциала Беларуси, поддержке творчески мыслящих молодых ученых и специалистов, их патриотическому воспитанию», - отмечает пресс-служба.
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