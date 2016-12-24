ГУ «Столичный транспорт и связь» разместил на сайте информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта 31 декабря и 1-2 января.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2017 года: 1 января 2017 года в период с 00:00 до 05:00 организуется работа следующих маршрутов пассажирского транспорта:

автобусных: № 1 «ДС Веснянка – Вокзал», интервал - 10 минут;

№ 22 «ДС Ангарская-4 – ДС Чижовка», интервал - 20 минут;

№ 26 «ДС Восточная – Будславская», интервал - 30 минут;

№ 42 «ДС Сухарево-5 - Люцинская», интервал - 16 минут;

№ 43Д «ст.м. Тракторный завод – Степянка», интервал - 20 минут;

№ 54 «ДС Запад-3 – ст.м. Спортивная», интервал - 20 минут;

№ 69 «Вокзал – Масюковщина (автостоянка), интервал - 20 минут;

№ 72 «ДС Шабаны – ст.м. Могилевская», интервал - 16 минут;

№ 73 «ДС Серова – Лебяжий», интервал - 20 минут;

№ 74С «ДС Малиновка-4 – Городской Вал», интервал - 20 минут;

№ 90 «АС Юго-Западная – Семеняко», интервал - 30 минут;

№ 95 «ДС Калиновского – Степянка», интервал - 20 минут;

№ 100 «ДС Славинского – Аэропорт «Минск-1», интервал - 11 минут;

№ 105 «ДС Карастояновой – Зацень», интервал - 60 минут;

№ 112С «АС Автозаводская – Сокол», интервал - 37 минут;

№ 113аС «ДС Уручье-4 – Областная больница», интервал - 20 минут;

№ 132 «ДС Малиновка-4 – Щомыслица», интервал - 60 минут;

№ 147 «ДС Малиновка-4 – Брилевичи, интервал - 15 минут;

№ 149 «ДС Запад-3 – ст.м. Кунцевщина – Люцинская, интервал - 20 минут;

№ 153Д «Танковая – ст.м. Уручье», интервал - 16 минут;

№ 159 «ДС Запад-3 – Каменная горка-5», интервал - 15 минут;

№ 162 «ДС Карбышева – Цна», интервал - 60 минут;

№ 901 «ДС Дружная – Комаровский рынок», интервал - 20 минут;

№ 921 «ДС Зеленый Луг-6 – ст.м. Восток», интервал - 15 минут;

№ 946 «Воронянского – ст.м. Немига – пл. Бангалор», интервал - 15 минут (в период с 22:00 31.12.2016 до 02:30 01.01.2017);

№ 953 «ДС Серова – Ландера», интервал - 40 минут.

Троллейбусных: № 3 «ДС Ангарская-4 – Вокзал», интервал - 18 минут;

№ 6 «ДС Лошица-2 – Вокзал», интервал - 15 минут;

№ 20 «ДС Серебрянка – Вокзал», интервал - 16 минут;

№ 27 «ДС Курасовщина – ДС Дружная», интервал - 15 минут;

№ 29 «ДС Калиновского – пл. Мясникова», интервал - 16 минут;

№ 52 «ДС Малиновка-4 – ДС Кунцевщина», интервал - 15 минут;

№ 53 «ДС Малиновка-4 – ДС Зеленый луг-7», интервал - 15 минут;

№ 57 «ДС Сухарево-5 – Городской Вал», интервал - 17 минут;

№ 62 «ДС Уручье-2 – ДС Уручье-4», интервал - 15 минут;

№ 92 «ДС Карастояновой – ДС Чижовка-6», интервал - 16 минут.

Трамвайных: № 6 «ДС Серебрянка – ДС Зеленый Луг», интервал - 10 минут;

№ 10 «ДС Озеро – просп. Независимости», интервал - 20 минут.

Для маршрутов, трассы которых проходят в районе конечных станций 1 и 2 линий метрополитена, последние отправления подвижного состава от станций метрополитена будут предусмотрены в 04:45.

Пригородных: № 1054н-ТК «Дворец спорта – Вокзал – Гатово», интервал - 45 минут (с 01:00 до 05:00);

№ 1131н-ТК «Дворец спорта – Атолино», интервал - 45 минут (с 00:30 до 06:30);

№ 1543-СК «ст.м. Уручье - ж/д ст. Колодищи», интервал - 30 минут (с 01:00 до 05:00).

Работа метрополитена 29 декабря будет осуществляться по графику буднего дня, 30 декабря - по графику пятницы.

Что касается 31 декабря, то график следующий: интервал движения по линии «Малиновка – Уручье» с 5.30 до 7.00 составит 5-4 минуты, по линии «Могилевская - Каменная Горка» - 7-4 минуты; с 7.00 до 11.00 - на обеих линиях - 4 минуты, с 11.00 до 13.00 по линии «Малиновка – Уручье» - 4 минуты, по линии «Могилевская - Каменная Горка» - 5,5 минуты; с 14.00 до 15.00 - соответственно 4-3 минуты и 5-3 минуты; с 15.00 до 16.00 - на обеих линиях 3-2 минуты; с 16.00 до 18.00 - по 2 минуты; с 18.00 до 19.00 - по 2- 2,5 минуты; с 19.00 до 20.00 - 2,5-4,5 и 2,5-4 минуты; с 20.00 до 21.00 - 5 -5,5 и 4-6 минут; с 21.00 до 3.00 - на обеих линиях по 6 минут; с 3.00 до 4.45 - 6-8 минут на обеих линиях. 1 января планируется закрытие для входа пассажиров станций «Немига», «Купаловская» (выход к просп. Независимости), «Октябрьская», «Фрунзенская» в 4.15, остальных - в 4.00.

Метро начнет работу в 5.30.

В связи с проведением праздничной ярмарки «Калядны кiрмаш» на площадке у Дворца спорта и на территории Октябрьской площади, а также праздничной новогодней программы «Новогодняя волшебная ночь» у Дворца спорта будет увеличено количество подвижного состава: 31.12.2016 – на автобусном маршруте №1 в период с 11:00 до 22:00; на автобусном маршруте №100 в период с 11:00 до 23:00;

01.01.2017 – на автобусном маршруте №1 в период с 13:00 до 21:00;

02.01-08.01.2017 – на автобусном маршруте №1 в период с 11:00 до 22:00; на автобусном маршруте №100 в период с 11:00 до 23:00.