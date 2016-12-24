Одиннадцатое заседание рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Министерстве экономики состоялось 23 декабря 2016 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, заседание было посвящено вопросам исполнения индивидуальными предпринимателями норм указа №313 от 11 июля 2012 года (в редакции указа №350, изданного 28 сентября 2016 года), касающихся обращения с отходами и закона №271-З от 20 июля 2007 г. «Об обращении с отходами».

По итогам предыдущего заседания рабочей группы в адрес Минприроды и Минжилкомхоза была направлена просьба о разъяснении особенностей применения данного законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей.

В ходе заседания представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» разъяснили, что согласно указу №313 юридические лица и ИП, осуществляющие производство и ввоз определенной группы товаров, а также ввоз товаров, упакованных в пластмассовую, стеклянную, бумажную и картонную тару, обязаны обеспечить сбор, обезвреживание или использование отходов. В контексте ИП, торгующих товарами легкой промышленности, речь идет прежде всего о пакетах и коробках, в которых покупатель приобретает товар. Чтобы исполнить законодательство, импортер товара обязан либо самостоятельно организовать работу по сбору, обезвреживанию и использованию отходов (что, разумеется, не подходит для ИП) либо заключить договор с уполномоченной организацией - ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».

Было обращено внимание, что данная обязанность есть только у тех ИП, которые сами ввезли товар из-за границы, то есть, являются импортерами.

Как выяснилось в ходе заседания рабочей группы, индивидуальные предприниматели обеспокоены не столько необходимостью заключения договора с организацией-оператором и оплатой его услуг, сколько необходимостью предоставления отчетности. В связи с этим рабочая группа предложила ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» в месячный срок изучить вопрос и внести предложения об отмене отчетности и переходе на фиксированный годовой платеж для индивидуальных предпринимателей.

Относительно исполнения закона «Об обращении с отходами» предпринимателями – членами рабочей группы был поднят вопрос о необходимости ИП, работающих на рынках и торговых центрах, разрабатывать инструкцию по обращению с отходами производства.

Ранее такие инструкции составлялись арендодателем (на весь торговый центр или рынок), однако в последнее время арендодатели зачастую отказываются от составления таких инструкций, что автоматически налагает обязательство по их составлению на ИП-арендаторов. Члены группы пришли к единогласному мнению о нецелесообразности составления инструкций каждым из десятков тысяч ИП. По итогам обсуждения этого вопроса рабочей группой предложено Министерству антимонопольного регулирования и торговли и Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды до 15 января 2017 года изучить проблему на примере одного из торговых объектов и до 1 февраля 2017 года внести предложения об отмене необходимости составления такой инструкции арендаторами торговых объектов, закрепив такую обязанность за арендодателями.

Следующее заседание группы состоится в январе 2017 года и будет посвящено обсуждению проектов нормативных правовых актов по регулированию деятельности индивидуальных предпринимателей, представленных РОО «Перспектива» и Белорусским союзом предпринимателей. На данный момент Минэкономики разослало их в органы государственного управления и общественные объединения предпринимателей с просьбой представить позицию по каждому из проектов.