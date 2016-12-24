Средняя зарплата в столице в ноябре снизилась по сравнению с октябрем с 1011,7 руб. до 1008,1 руб., или на 3,6 руб., пишет агентство «Минск-Новости», ссылаясь на данные Главного статистического управления Минска.

Как и в предыдущие месяцы, лидерами по среднемесячным доходам считаются работники, занятые в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания, — 3612,9 руб. (3558,5 руб. в октябре). На второй строчке значатся занятые в области информации и связи — 2750,6 руб. (2719,7). А замыкают тройку самых высокооплачиваемых работники сферы воздушного транспорта — 2132,7 руб. (2258,9).

Меньше всего по итогам ноября зарабатывали те, кто обеспечивал деятельность библиотек, архивов, музеев, и другую деятельность в области культуры — 487,9 руб. (489,2 руб. в октябре). Деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг вознаграждались в среднем суммой в 485,9 руб. (в прошлом месяце — 505,2 руб.). Представителям творческих профессий и сферы развлечений в ноябре было начислено 610,6 руб. В октябре этот показатель равнялся 644,3 руб.

Напомним, что номинальная начисленная среднемесячная зарплата определяется специалистами статистики делением начисленной заработной платы работников на численность работников и на количество месяцев в периоде. Она включает в себя обязательный страховой взнос работника и подоходный налог. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату.