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ЭКОНОМИКА РБ


РУП «МИНСКЭНЕРГО» ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ВЫПОЛНИЛО ЗАДАНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЭ НА 108,3%
11:08 26.12.2016

Выполнение РУП «Минскэнерго» задания по использованию местных топливно-энергетических ресурсов за январь-ноябрь 2016 года составило 109,8%, в том числе по использованию возобновляемых источников энергии – 108,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, «Минскэнерго» за прошедший период, в рамках выполнения Программы энергосбережения, было реализовано 32 мероприятия, в том числе 2 дополнительных.

Выполнение РУП «Минскэнерго» задания по энергосбережению на 2016 год за январь-ноябрь составило 100,5%.

За январь-ноябрь выработка электроэнергии составила 8,6 млрд кВт×ч (задание 9,1 млрд кВт×ч), отпуск электроэнергии с шин – 8 млрд кВт×ч (8,5 млрд кВт×ч), отпуск теплоэнергии – 10,9 млн Гкал (10,7 млн Гкал), удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии – 210,9 г/кВтч (221,9 г/кВт×ч), удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии – 167,13 кг/Гкал (168,58 кг/Гкал).
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