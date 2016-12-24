ЭКОНОМИКА РБ

СОВМИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ СМИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ ИЗ БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

10:46 26.12.2016 Правительство утвердило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2017 году оказывается поддержка из республиканского бюджета. Об этом говорится в постановлении Совета министров №1060 от 21 декабря 2016 г., опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале. В частности, в перечень включены: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларусь. Belarus», «Белорусская нива», «Бярозка», «Вместе!», «Вожык», «Вясёлка», «Журнал специального назначения», «Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Местное самоуправление», «Союз-Евразия»), «Здравоохранение», «Знамя юности», «Зорька», «Культура», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «Рэспубліка», «Советская Белоруссия», «Спортивная панорама», The Minsk Times (приложение «Голас Радзімы»).