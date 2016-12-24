Беларусь переходит к использованию безопасных для озонового слоя и окружающей среды веществ в промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-офисе Программы развития ООН, в ускорении вывода веществ, разрушающих озоновый слой, а также в переходе на новое безопасное холодильное оборудование Беларуси помогает Глобальный экологический фонд и Программа Развития ООН в рамках проекта «Содействие в реализации ускоренного вывода из обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в странах с переходной экономикой».

Проект прежде всего содействовал выполнению обязательств по выводу из обращения ГХФУ, взятых Беларусью в рамках Монреальского протокола - международного экологического соглашения, объединившего усилия 197 стран в борьбе с потреблением опасных веществ, широко используемых в промышленности и холодильной технике.

«Многие озоноразрушающие вещества, указанные в Монреальском протоколе, также являются и парниковыми газами. После вступления в силу Кигалийской поправки, по оценкам учёных, вклад Монреальского протокола в предотвращение потепления составит 0,5 °C к 2100 году, что довольно существенно, учитывая цель Парижского соглашения по климату: уменьшить среднюю температуру на планете на 2 °C», - отметила консультант отдела регулирования воздействий на атмосферный воздух и озоновый слой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Наталья Клименко.

Среди основных достижений проекта — вывод более чем 130 тонн озоноразрушающих веществ, установка нового оборудования, а также внедрение безопасных для климата естественных хладагентов в промышленную отрасль. Помимо этого, проект способствовал развитию и усовершенствованию нормативно-правовой базы по регулированию импорта и использования ГХФУ. Специалисты таможенной службы, экологических инспекций и техники холодильной отрасли получили возможность пройти специальное обучение и переподготовку по теме вывода вредных для озонового слоя, экологии и здоровья человека веществ из промышленного оборота.

Так, с целью поэтапного отказа от ГХФУ-141b в качестве растворителя, ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод» был успешно переведен на озонобезопасную технологию очистки деталей, используемых при сборке реле для Минского завода холодильников «Атлант». Только за 2016 год проект помог заводу сэкономить около 200 млн рублей (неденоминированных).

На завод автомобильных прицепов и кузовов ООО «МАЗ–Купава» также было поставлено новое оборудование (полная комплектация технологической линии), однако, его монтаж планируется завершить в первом квартале 2017 года.

Проект помог Беларуси получить международную экспертную поддержку. Белорусские специалисты ознакомились с опытом стран Европейского союза, на основе которого для Беларуси были разработаны обучающие материалы по теме, осуществляется перевод технических руководств для техников-холодильщиков на русский язык.

В дальнейшем обучающий компонент будет продолжен: в 2017 году и в начале 2018 года предусмотрены новые образовательные мероприятия для техников-холодильщиков и представителей службы таможенного контроля.

Проект «Содействие в реализации ускоренного вывода из обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в странах с переходной экономикой» является частью крупной региональной инициативы, в которой помимо Беларуси участвуют Таджикистан, Украина и Узбекистан.

Проект международной технической помощи Программы развития ООН и Глобального экологического фонда «Содействие в реализации ускоренного вывода из обращения ГХФУ в странах с переходной экономикой» реализовывался совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси в период с 2013 по 2016 г. Бюджет инициативы составил 2,2 млн долларов США. Основным источником финансирования выступил Глобальный экологический фонд.