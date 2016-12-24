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ЭКОНОМИКА РБ
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОБОРУДОВАНИИ КОВОРКИНГА В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ БНТУ ОКАЗАЛА КОМПАНИЯ-РЕЗИДЕНТ ПВТ ООО "САЙБЕРРИ СИАЙЭС"
09:41 26.12.2016
В научной библиотеке БНТУ открылся первый в Минске библиотечный коворкинг "КБ-16" (первая буква в аббревиатуре "КБ-16" – от адреса, по которому располагается библиотека: ул. Коласа, 16), созданный при поддержке резидента Парка высоких технологий ООО "Сайберри СиАйЭс" (Syberry).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации ПВТ, пространство коворкинга рассчитано на 150 мест и разбито на три условные территории: лекционную зону, предназначенную для проведения встреч, семинаров и мастер-классов, залы для индивидуальной и коллективной работы. Для этого здесь имеется все необходимое: удобные кресла, столы, бесплатное подключение к Wi-Fi. Предполагается, что здесь будут реализовываться различные студенческие проекты и инициативы. Посещать коворкинг смогут бесплатно не только студенты БНТУ, но и обладатели читательского билета Научной библиотеки БНТУ.
Финансовую поддержку в организации и оборудовании коворкинга оказала компания-резидент ПВТ ООО "Сайберри СиАйЭс". Ее представители сообщили, что предполагают в скором времени открыть на базе вуза лабораторию, где будет проходить подготовка и обучение будущих IT-специалистов.
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