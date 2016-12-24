ЭКОНОМИКА РБ

В НОЯБРЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ БЕЛАРУСИ СОСТАВИЛА 717,6 РУБЛЯ

09:23 26.12.2016 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2016 г. составила 717,6 рубля, рабочих и служащих – 718,9 рубля, сообщает Национальный статкомитет.