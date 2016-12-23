Предприятие «Могилевхимволокно» вывело на рынок полипропиленовую двухосноориентированную (БОПП) пленку марки СН1 с улучшенными показателями.

Как сообщается на сайте предприятия, БОПП пленка марки СН1 обеспечивает более низкую температуру сварки пленки, без ухудшения прочности сварного шва. Еще одно преимущество нового ассортимента – подобран оптимальный кинетический коэффициент трения для упаковочного оборудования высокой производительности.

Новая улучшенная рецептура сырья позволяет использовать указанную марку пленки на упаковочном оборудовании с различной производительностью (в том числе высокоростных автоматах), а также для изготовления многослойных пленок.

Новая марка пленки БОПП СН1 производства ОАО “Могилевхимволокно” успешно прошла испытания у крупных потребителей Республики Беларусь и Российской Федерации.