|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО» ВЫВЕЛО НА РЫНОК УПАКОВОЧНУЮ ПЛЕНКУ С УЛУЧШЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
18:04 23.12.2016
Предприятие «Могилевхимволокно» вывело на рынок полипропиленовую двухосноориентированную (БОПП) пленку марки СН1 с улучшенными показателями.
Как сообщается на сайте предприятия, БОПП пленка марки СН1 обеспечивает более низкую температуру сварки пленки, без ухудшения прочности сварного шва. Еще одно преимущество нового ассортимента – подобран оптимальный кинетический коэффициент трения для упаковочного оборудования высокой производительности.
Новая улучшенная рецептура сырья позволяет использовать указанную марку пленки на упаковочном оборудовании с различной производительностью (в том числе высокоростных автоматах), а также для изготовления многослойных пленок.
Новая марка пленки БОПП СН1 производства ОАО “Могилевхимволокно” успешно прошла испытания у крупных потребителей Республики Беларусь и Российской Федерации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2016
Курсы в банках
на 23.12.2016
Конвертация в банках
на 23.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте