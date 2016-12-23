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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЧАНЕ СМОГУТ ОБМЕНЯТЬ ЧЕКИ «ИМУЩЕСТВО» НА АКЦИИ ЕЩЕ 8 ОАО
17:56 23.12.2016
С 10 января 2017 года для обмена на чеки «Имущество» горожанам предложат акции еще 8 ОАО с долей государства, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в Минском городском территориальном фонде государственного имущества, это — ОАО «Управление механизацией № 91», ОАО «Белзооветснабпром», ОАО «Управление механизацией № 12», ОАО «Минскагротранс», ОАО «Промсвязь», ОАО «Спецремонт», ОАО «Дорстроймонтажтрест», ОАО «Минский вагоноремонтный завод».
«Сейчас в обособленных подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагаются для обмена на чеки «Имущество» акции четырех предприятий — ОАО «Стройтрест № 4», ОАО «Стройтрест № 35», ОАО «Гастроном Блеск» и ОАО «Заводской райпищеторг». Ознакомиться с перечнем открытых акционерных обществ, акции которых обмениваются на чеки «Имущество», с информацией об их основных видах деятельности, финансово-экономическом состоянии, а также совершить операции по обмену можно в обособленном подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту жительства», - уточнила заместитель начальника отдела ценных бумаг и организации торгов управления ценных бумаг, отчуждения и организации торгов Минского городского территориального фонда государственного имущества Ирина Васильева.
В соответствии с законодательством обменять чеки «Имущество» можно только до 1 июля 2019 года.
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