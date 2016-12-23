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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» ИЗМЕНЯЕТ НАПОЛНЕНИЕ ПАКЕТОВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ZALA
17:45 23.12.2016
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в тестовом режиме появится телеканал «СИТИ».
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