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ЭКОНОМИКА РБ
КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БОЛЕЕ 1 МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ ПЛАНИРУЕТ В 2017 ГОДУ МГЖХ
17:40 23.12.2016
В 2017 г. в Минске планируют капитально отремонтировать 1 042 700 кв. м жилья при задании, утвержденном по программе «Комфортное жилье и благоприятная среда», 785 тыс. кв. м, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщил 23 декабря во время заседания в Мингорисполкоме рабочей группы по благоустройству и содержанию городских территорий генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов, для этого планируется выделить финансирование в размере 105 млн руб., в том числе 44 млн руб. отчислений граждан и 61 млн руб. — средства городского бюджета.
На 236 тыс. кв. м площади столичного жилфонда, ввод в эксплуатацию которого запланирован в 2017 г., работы уже ведутся. На жилые дома общей площадью 846 тыс. кв. м еще предстоит разработать проектно-сметную документацию. Она должна быть готова к 1 апреля.
Планом на 2016 г. было предусмотрено капитально отремонтировать 700,3 тыс. кв. м жилых домов. По словам руководителя МГЖХ, этот объем по итогам года будет выполнен. На реализацию было выделено 95 млн руб., в том числе 51 млн руб. бюджетных средств и 44 млн руб. отчислений жителей.
В текущем году в многоэтажном жилфонде Минска была предусмотрена замена 155 лифтов, на что было выделено финансирование в объеме более 6,8 млн руб. За счет снижения стоимости оборудования и его установки во время торгов удалось перевыполнить план: МГЖХ рассчитывает, что за 2016 г. в обслуживаемом жилфонде будет заменено 219 единиц лифтового оборудования.
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