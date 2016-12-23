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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКЕ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРОЙДЕТ 26-29 ДЕКАБРЯ В АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
17:36 23.12.2016
Международный семинар «Инклюзивная практика в учреждениях дошкольного образования: опыт Израиля» пройдет 26-29 декабря в Академии последипломного образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, ведущие тренеры семинара: Марина Голубенко - педагог, специалист в системе специального образования и инклюзии в дошкольных учреждениях для детей с аутизмом, супервайзер практики студентов педагогического института, Государство Израиль; Топоров Фрейман Вера - логопед, коммуникационный терапевт в системе специального образования и инклюзии в дошкольных учреждениях и школах для детей с ОВЗ, дипломированный супервайзер клинической практики студентов логопедического факультета Хайфского Университета, Израиль.
С приветственным словом выступят: представители Министерства образования Беларуси, Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в нашей стране, представители дипломатической миссии в Израиле.
На семинаре планируется рассмотреть эффективные методики и технологии работы с детьми с проблемами психомоторного развития в условиях инклюзивного образования; организация детского учреждения для детей с ОПФР; построение программы индивидуального обучения; роль семьи в процессе инклюзивного образования и другие проблемные вопросы.
Следует отметить, что инклюзивное образование в Беларуси - обучение и воспитание, при котором обеспечивается наиболее полное включение в совместный образовательный процесс обучающихся с разными образовательными потребностями, в том числе лиц с особенностями психофизического развития, посредством создания условий с учетом индивидуальных потребностей, способностей, познавательных возможностей обучающихся.
Развитие инклюзивных процессов в образовании обозначено как одна из задач в Государственной программе развития специального образования в Республике Беларусь на 2012-2016 годы, инклюзивное образование закрепляется нормативно, вносится в новую редакцию Кодекса Республики Беларусь об образовании.
Обоснование развития инклюзивного образования для лиц с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь: значительное разнообразие и вариативность образовательных потребностей лиц с особенностями психофизического развития; продолжительная практика обучения и воспитания лиц с особенностями психофизического развития в учреждениях специального образования, что расценивается сегодня как сегрегация, институционализация; наиболее остро выраженная потребность в создании адаптивной образовательной среды в учреждениях образования; обучение значительной части лиц с особенностями психофизического развития по образовательным программам не основного, а специального образования.
С 2014/2015 учебного года реализуется республиканский экспериментальный проект “Апробация модели инклюзивного образования в учреждении образования”, в котором участвуют 8 учреждений общего среднего образования, представляющих разные регионы республики.
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