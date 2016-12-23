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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «МИНСКЭНЕРГО» В 2017 ГОДУ НАМЕРЕНО ЗАМЕНИТЬ БОЛЕЕ 30 КМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
17:15 23.12.2016
Перекладка 31 км тепловых сетей предусмотрена планом работы РУП «Минскэнерго» на 2017 год, пишет агентство «Минск-Новости» .
Как сообщил во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий исполняющий обязанности заместителя директора предприятия Евгений Поклад, в 2016 г. «Минскэнерго» должен был построить и реконструировать 40,2 км теплосетей в двухтрубном исчислении. На эти цели предусмотрено финансирование в объеме более 50,3 млн руб. К этому времени переложено 41,3 км. Работы велись на 36 объектах, 23 из которых уже введены в эксплуатацию. На 8 объектах продолжаются строительно-монтажные работы, на 5 — благоустройство территории.
Из 1190 км трубопроводов тепловых сетей, находящихся на балансе РУП «Минскэнерго», 260 км — магистральные, 930 км — распределительные внутриквартальные. Более 30 км (в двухтрубном исчислении) — трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (ПИ-трубы).
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