Перекладка 31 км тепловых сетей предусмотрена планом работы РУП «Минскэнерго» на 2017 год, пишет агентство «Минск-Новости» .

Как сообщил во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий исполняющий обязанности заместителя директора предприятия Евгений Поклад, в 2016 г. «Минскэнерго» должен был построить и реконструировать 40,2 км теплосетей в двухтрубном исчислении. На эти цели предусмотрено финансирование в объеме более 50,3 млн руб. К этому времени переложено 41,3 км. Работы велись на 36 объектах, 23 из которых уже введены в эксплуатацию. На 8 объектах продолжаются строительно-монтажные работы, на 5 — благоустройство территории.

Из 1190 км трубопроводов тепловых сетей, находящихся на балансе РУП «Минскэнерго», 260 км — магистральные, 930 км — распределительные внутриквартальные. Более 30 км (в двухтрубном исчислении) — трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (ПИ-трубы).