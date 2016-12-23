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ЭКОНОМИКА РБ


СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА 2017 ГОДУ В МИНСКЕ УТВЕРДЯТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
16:50 23.12.2016

Схемы обращения с коммунальными отходами на 2017 г. всем административным районам города необходимо предоставить в санэпидслужбу на согласование в ближайшее время, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила 23 декабря в ходе заседания в Мингорисполкоме рабочей группы по благоустройству и содержанию городских территорий главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк, такие схемы разрабатываются либо актуализируются ежегодно для того, чтобы определить порядок сбора и удаления отходов в городе, обеспечивающий предотвращение загрязнения ими окружающей среды. В схемы должны быть включены порядок сбора коммунальных отходов, их временного хранения, вывоза на захоронение, а также система информирования населения о порядке сбора и удаления коммунальных отходов от каждого населенного пункта. К этому времени схема выполнена в полном объеме и предоставлена только Заводским районом.

Оценивая санитарное состояние столицы за прошедшую и нынешнюю неделю, Н. Гиндюк обратила внимание, что острой была проблема несвоевременных расчистки снега и проведения противогололедных мероприятий на пешеходных связях и во дворах жилых домов. Также выявлены случаи несвоевременного вывоза строительного мусора на стройплощадках города. Мерами воздействия на нарушителей санитарных норм стали рекомендации о наведении порядка, а также штрафы, наложенные на руководителей.
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