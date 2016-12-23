Комитет государственного контроля провел мониторинг эффективности мер по сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, результаты мониторинга показывают, что местные исполкомы не организовали надлежащую работу с такими домами. По данным местных исполкомов, за три года количество пустующих и ветхих домов в республике возросло на 2123 единицы и на 1 января 2016 года составило 13608 единиц. Количество таких домов увеличилось во всех областях, кроме Минской.

Мониторинг подтвердил отсутствие полноты учета в регистрах учета пустующих домов на селе: в целом по республике количество включенных в регистр пустующих домов почти в 8 раз меньше, чем значится в данных статистики. Кроме того, во многих районах регистр вообще не велся или в него включались не все пустующие дома.

Выявлены случаи необоснованного исключения пустующих жилых домов из регистров по заявлениям граждан, не являвшихся собственниками. Также вскрыты факты включения в регистр домов при наличии уведомлений собственников о намерении использовать дома.

Эта ситуация обусловлена недостаточной работой комиссий по обследованию жилых домов, расположенных в сельской местности на территории административно-территориальной единицы. Такая комиссия создается исполнительным комитетом базового территориального уровня для формирования регистра. Но в ряде районов комиссии по обследованию созданы не были, или начали работу только через год после вступления в силу указа №100.

Некоторые комиссии не проводили осмотры жилых домов или проводили осмотры некачественно. Нередко комиссии не осматривали пустующие дома самостоятельно, а пользовались данными сельисполкомов, которые выявляли такие дома и их собственников. Причем, даже имея нужную информацию, комиссии составляли заключения спустя годы с момента выявления домов сельисполкомами.

По предлагаемым к включению в регистры пустующим домам не в срок информировались собственники, не принимались все меры по их розыску, несвоевременно размещались в СМИ данные о доме.

Заявления в суд о признании бесхозяйными включенных в регистры пустующих домов и их передаче в собственность административно-территориальной единицы подавались с опозданием или вовсе не подавались. В отдельных случаях пустующие дома исключались из регистров без своевременной подачи заявления в суд.

Кроме того, не по всем поданным заявлениям вынесены судебные решения, в том числе и из-за некачественной досудебной проработки вопросов с заинтересованными сторонами.

Но и при наличии вступивших в силу судебных решений о признании домов бесхозяйными и передаче их в собственность административно-территориальной единицы местные исполкомы зачастую тянули с принятием решений об использовании пустующих домов, или при наличии решения о сносе не осуществляли его.

Не принимались меры по госрегистрации пустующих домов, переданных в собственность административно-территориальных единиц, по результатам признания их судом бесхозяйными, а также земельных участков, на которых они расположены.

Что касается ветхого жилья, ведение учета которого указом №100 не регламентируется, то работа с ним так же ведется недостаточно. По данным местных исполкомов, на начало 2016 года в республике выявлено 12869 ед. такого жилья.

Мониторингом определены районы, которые не работали с ветхим жильем, в том числе не выдавали предписания о прекращении бесхозяйственного содержания, не обращались в суд об изъятии ветхих домов путем выкупа, не сносили их с согласия собственников. Не всегда исполкомы полностью выполняли собственные решения о сносе домов.

В то же время стали массовыми факты необоснованного признания домов ветхими (без должного заключения об их непригодности для проживания или без надлежащего признания не соответствующими санитарным или техническим требованиям). Позже принимались решения о сносе ветхих домов или выборочно направлялись предписания о прекращении ненадлежащего содержания домов, в случае невыполнения которых ветхие дома сносились без решения и согласия местных исполкомов и за счет собственников.

Таким образом, работа местных исполкомов с пустующими и ветхими домами в сельской местности не обеспечила достоверности данных о количестве таких домов, а также не привела к существенному сокращению пустующего и ветхого жилья в сельской местности.

По результатам мониторинга КГК проинформировал правительство и внес предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство. Местным исполнительным органам власти направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.