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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ «ПИВОВАРНИ ХАЙНЕКЕН» В БОБРУЙСКЕ ЗАГРУЖЕНЫ НАПОЛОВИНУ - КГК
16:30 23.12.2016
На пошедшем заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области были рассмотрены итоги развития в регионе в 2014-2016 гг. пивоваренной отрасли, представленной бобруйским ИЗАО «Пивоварни Хайнекен», пишут «Могилевские ведомости».
«Деятельность общества характеризуется рядом проблемных вопросов, - отметили на коллегии. - В первую очередь, это значительные объемы импорта в Беларусь пива, произведенного на российских заводах группы компаний «Хайнекен». При этом столь же активные поставки, выпущенных в Бобруйске пива и кваса, за пределы республики наладить не удалось, объемы его экспорта невелики и в разы уступают объемам импорта».
Проблемы со сбытом на внутреннем рынке, где пивовары из Бобруйска на фоне острой конкуренции постепенно теряют свою долю, недостаточно активный экспорт, ограничивающийся, в основном, рынками России и Украины, обуславливает загрузку производственных мощностей бобруйской «Пивоварни Хайнекен» лишь наполовину. На протяжении ряда последних лет общество работало с убытками. При этом эффективные меры по сокращению затрат им не приняты.
На коллегии были выработаны предложения заинтересованным по исправлению ситуации. Их реализация взята на контроль.
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