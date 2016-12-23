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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ 29 РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА СТОЛИЦЫ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
16:00 23.12.2016
С начала года 29 руководителей предприятий и организаций Ленинского района привлечены прокуратурой к административной ответственности из-за несвоевременной выплаты зарплат работникам, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в прокуратуре, с начала года ведомством вынесено 13 предписаний руководителям предприятий и организаций Ленинского района из-за несвоевременной выплаты зарплат работникам. После вмешательства стражей закона погашена задолженность на общую сумму 523 тысячи деноминированных рублей, к административной ответственности привлечены 29 руководителей, к дисциплинарной — 20 должностных лиц.
Как рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Вероника Локтева, надзор за исполнением законодательства о труде — одно из приоритетных направлений работы прокуратуры. Чаще всего горожане жалуются на несвоевременную выплату зарплаты, задержку окончательного расчета и невыдачу трудовых книжек в день увольнения. Подобные нарушения нередко выявляют и сами прокуроры в ходе надзорных проверок тех или иных предприятий и организаций, получают информацию из администрации района и иных госорганов.
Ответственность за нарушение нанимателем порядка и сроков выплаты зарплаты предусмотрена ч. 1 ст. 9.19 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь: недобросовестных руководителей могут наказать рублем в размере от 4 до 20 базовых величин, юридическому же лицу грозит штраф до 100 базовых.
Получив предписание прокуратуры, руководитель должен незамедлительно возместить работникам задолженность по зарплате. В противном случае его могут привлечь к административной ответственности по ст. 23.1 КоАП и назначить штраф до 20 базовых величин.
«Если в организации, нарушающей сроки выплаты зарплаты и окончательного расчета при увольнении, создана комиссия по трудовым спорам, работники вправе обратиться туда в 3-месячный срок со дня, когда узнали или должны были узнать о нарушении своих прав, - сказала В. Локтева. - Также граждане могут пожаловаться в Минское городское управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты, прокуратуру района. При этом важно помнить: если вас нанимали по договору подряда, то есть между вами и работодателем были гражданско-правовые отношения, в таком случае не действуют гарантии, установленные законодательством о труде, и для взыскания вознаграждения придется обращаться в суд».
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