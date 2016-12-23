ОАО «Красный пищевик» и «Бобруйский мясокомбинат» в списке победителей конкурса «Работодатель года-2016», пишут «Могилевские ведомости».

Лидеры определялись среди функционирующих в стране предприятий и организаций вне зависимости от формы собственности. Обе компании из Бобруйска победили в отраслевой номинации. В региональной, то есть среди предприятий Могилевской области, названы ОАО «Белшина», «Могилевский завод лифтового машиностроения» и «Могилевский мясокомбинат».

Организатор состязания – образовательный центр «Лидер». На протяжении полугода он отбирал работодателей достойных почетного звания «лучший наниматель» с точки зрения условий для персонала с помощью интернет-голосования и по итогам комплексной оценки Экспертного совета.