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ЭКОНОМИКА РБ
ФПБ ПОДЧЕРКИВАЕТ НЕДОПУСТИМОСТЬ ПРИОСТАНОВКИ ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ИХ НОРМ
15:45 23.12.2016
Генеральное соглашение – это лишь минимальный объем гарантий, который должен быть заложен в каждое отраслевое или местное соглашение и коллективный договор. Об этом заявил 23 декабря, выступая на V пленуме Совета Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
По его словам, эти локальные документы должны не только соответствовать нормам генерального соглашения и законодательству, но и значительно улучшать их в пользу трудящихся.
«Сегодня не самая простая ситуация в экономике. В этих условиях некоторые наниматели вынуждают профкомы приостанавливать действие коллективных договоров или отдельных их норм. Председатель профкома, особенно если он неосвобожденный, оказывается в достаточно непростой ситуации. И в отдельных случаях под давлением нанимателя вынужден соглашаться на выхолащивание коллективного договора или того хуже – на его полное приостановление, – отметил председатель Федерации профсоюзов. – Мы должны задействовать все возможности и все имеющиеся механизмы для разрешения ситуаций в пользу членов профсоюза. У нас есть вся необходимая правовая база для решения спорных вопросов».
Не менее важно заключать эффективные колдоговоры в новых первичных профсоюзных организациях. К слову, за время после VII съезда было создано более 1200 первичных профсоюзных организаций. Причем 70% из них – в организациях частной формы собственности.
Как сообщает сайт ФПБ, Михаил Орда подчеркнул, что работа в этом направлении не должна останавливаться.
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