В рамках VII Международной специализированной научно-практической конференции «Агроэкотуризм 2016: зеленая экономика и креативность», которая состоялась 21 декабря в Минске, были подведены итоги ежегодного конкурса белорусских агроусадеб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», оценивались результаты деятельности за истекший календарный год более чем 50 субъектов агроэкотуризма. Всего в финал вышло 20 участников, обладателем гран-при конкурса по итогам голосования жюри стала усадьба «Верес» (Гродненская обл., Зельвенский р-н, д. Козловичи).

По результатам конкурса были названы победители в 8 номинациях:

«Start-up года» (усадьба «Ольхово», Гродненская обл., Волковысский р-н, д. Ольхово),

«Этнокомплекс» (усадьба «Три колодца», Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Баранки),

«Белорусская национальная кухня» (усадьба «Валерия», Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Кощенки),

«Экоусадьба года» (усадьба «Серая шейка», Могилевская обл., а.г. Полынковичи),

«Стиль и гармония» (усадьба Вясёлая хата», Минская обл., Копыльский р-н, д. Калюга),

«Возрождение национальных традиций» (усадьба «У Борисовича», Витебская обл., Браславский р-н, д. Устье),

«Спорт и туризм» (усадьба «Хутор Комаришки», Гродненская обл., Островецкий р-н, д. Б.Страча),

«Продвижение банковских инноваций в АЭТ» (усадьба «Заповедный остров», Витебская обл., Глубокский р-н, д. Шо).

Белагропромбанк 10 лет является участником программы развития агроэкотуризма в Беларуси, с 2008 года – соорганизатором международной конференции по агроэкотуризму. С 2007 года Белагропромбанк профинансировал 575 усадеб, оказана кредитная помощь в размере 5,88 млн рублей.

Всего в Беларуси зарегистрировано 2263 агроусадьбы, из них активно действуют более 1500 усадеб. В 2015 году услугами агроусадеб воспользовались около 295 тысяч туристов. В 2016 году Беларусь победила в номинации «Агротуризм» рейтинга National Geographic Traveler Awards.

Организаторами конференции в этом году выступили ОАО «Белагропромбанк», Министерство спорта и туризма Беларуси, БОО «Отдых в деревне», ОО «Минское велосипедное общество», Проект «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», финансируемый ЕС и реализуемый ПРООН, Факультет международных отношений БГУ, Программа малых грантов посольства США в Беларуси.