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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛЛЕГПРОМ И БЕЛКООПСОЮЗ СОЗДАДУТ РАБОЧУЮ ГРУППУ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
14:58 23.12.2016

Совместное совещание по вопросу взаимовыгодного сотрудничества концерна «Беллегпром» с Белкоопсоюзом и активизации работы по поставкам потребительских товаров предприятиями концерна «Беллегпром» в их торговую сеть состоялось 21 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, по итогам совещания была достигнута договоренность между руководителями концерна и Белкоопсоюза о создании рабочей группы, которая будет собираться не реже 1 раза в квартал, проводить мониторинг совместной работы и искать новые подходы в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Для предприятий концерна остро стоит вопрос уменьшения просроченной дебиторской задолженности организациями потребительской кооперации. Несмотря на принимаемые меры, такие как, операции по взаимозачету, переговоры и согласование графиков платежей, ревизия остатков у контрагента и возврат нереализованного товара, просроченная задолженность находится практически на одном и том же уровне.

Предприятиям концерна предложено все накопившиеся остатки в организациях потребительской кооперации реализовать с максимальными скидками.

На совещании отмечено, что районные и областные торговые площадки обладают большим потенциалом и надо менять подходы к работе с ними. Это и оформление торговыми организациями потребительской кооперации предварительных заявок в производственную программу предприятий концерна, работа фирменных секций предприятий (или единой секции «Беллегпром»), а также проведение совместных маркетинговых мероприятий.

Кроме того, остро перед предприятиями Белкоопсоюза стоит вопрос накопившихся остатков, увеличение срока отсрочки платежей и условия поставки товаров, производимых предприятиями концерна.
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