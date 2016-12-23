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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРОВЕДЕТ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ
14:39 23.12.2016
Транспортная инспекция с 24 декабря по 8 января организует проведение очередного целевого комплекса контрольных мероприятий по соблюдению автомобильными перевозчиками правил перевозки групп детей к новогодним мероприятиям (Новогодняя елка, театры, цирк, Беловежская пуща и т.д.).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, при выявлении у белорусских перевозчиков нарушений законодательства в области автомобильного транспорта при осуществлении перевозки групп детей информация также направляется в областные исполнительные (местные исполнительные и распорядительные) комитеты, Минский городской комитет и УГАИ МВД.
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