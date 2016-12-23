ЭКОНОМИКА РБ

ПЕНСИОНЕРЫ СТОЛИЦЫ МОГУТ ЕЗДИТЬ НА МЕТРО БЕСПЛАТНО, ПОКА РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «50 ПЛЮС»

13:54 23.12.2016 Минский метрополитен предоставил пенсионерам возможность бесплатного проезда на время работы выставки-ярмарки «50 плюс», пишет агентство «Минск-Новости». Многие пожилые люди, как выяснилось, не в курсе этой акции, поэтому напоминаем: в связи с проведением 20-24 декабря в столичном Дворце искусства VI социальной выставки-ярмарки для людей старшего поколения «50 плюс» Минским метрополитеном принято решение о предоставлении бесплатного проезда в метро гражданам пожилого возраста (с обязательным предъявлением пенсионного удостоверения) на весь период проведения выставки.