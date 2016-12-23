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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕНСИОНЕРЫ СТОЛИЦЫ МОГУТ ЕЗДИТЬ НА МЕТРО БЕСПЛАТНО, ПОКА РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «50 ПЛЮС»
13:54 23.12.2016
Минский метрополитен предоставил пенсионерам возможность бесплатного проезда на время работы выставки-ярмарки «50 плюс», пишет агентство «Минск-Новости».
Многие пожилые люди, как выяснилось, не в курсе этой акции, поэтому напоминаем: в связи с проведением 20-24 декабря в столичном Дворце искусства VI социальной выставки-ярмарки для людей старшего поколения «50 плюс» Минским метрополитеном принято решение о предоставлении бесплатного проезда в метро гражданам пожилого возраста (с обязательным предъявлением пенсионного удостоверения) на весь период проведения выставки.
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