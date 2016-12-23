За ноябрь 2016 года РУП «Национальный аэропорт «Минск» обслужило 255488 пассажиров, прирост составил 29,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ноябре 2016 года аэропортом обслужено 1836 самолетовылетов, что на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

За одиннадцать месяцев нынешнего года авиапредприятием обслужено 3167660 пассажиров (прирост 23%) и 21075 самолетовылетов (прирост 16,4%).