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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ «МИНСК» ЗА НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА 30%
13:30 23.12.2016
За ноябрь 2016 года РУП «Национальный аэропорт «Минск» обслужило 255488 пассажиров, прирост составил 29,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ноябре 2016 года аэропортом обслужено 1836 самолетовылетов, что на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
За одиннадцать месяцев нынешнего года авиапредприятием обслужено 3167660 пассажиров (прирост 23%) и 21075 самолетовылетов (прирост 16,4%).
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