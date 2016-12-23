|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВНУТРЕННИЙ ПУНКТ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ «БРУЗГИ-ТЛЦ» ОТКРЫЛСЯ НА БАЗЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
13:15 23.12.2016
На базе транспортно-логистического центра, построенного в районе республиканского пункта таможенного оформления «Брузги-2» Гродненской региональной таможни, открылся внутренний пункт таможенного оформления «Брузги-ТЛЦ» со складом временного хранения и таможенным складом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, ВПТО функционирует в круглосуточном режиме и осуществляет операции в отношении товаров: перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным транспортом; помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в том числе маркируемых контрольными (идентификационными) знаками, в целях размещения на территории свободной экономической зоны «Гродноинвест» и вывозимых с ее территории.
Транспортно-логистический центр непосредственно примыкает к пункту пропуска «Брузги» и позволит реализовать технологию перемещения товаров по отдельно выделенному коридору движения без помещения товаров под процедуру таможенного транзита.
Внутренний пункт таможенного оформления «Гродно-Пульс» (Гродно, ул. Озерское шоссе, 16) прекратил функционировать.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2016
Курсы в банках
на 23.12.2016
Конвертация в банках
на 23.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте