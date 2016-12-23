На базе транспортно-логистического центра, построенного в районе республиканского пункта таможенного оформления «Брузги-2» Гродненской региональной таможни, открылся внутренний пункт таможенного оформления «Брузги-ТЛЦ» со складом временного хранения и таможенным складом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, ВПТО функционирует в круглосуточном режиме и осуществляет операции в отношении товаров: перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным транспортом; помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в том числе маркируемых контрольными (идентификационными) знаками, в целях размещения на территории свободной экономической зоны «Гродноинвест» и вывозимых с ее территории.

Транспортно-логистический центр непосредственно примыкает к пункту пропуска «Брузги» и позволит реализовать технологию перемещения товаров по отдельно выделенному коридору движения без помещения товаров под процедуру таможенного транзита.

Внутренний пункт таможенного оформления «Гродно-Пульс» (Гродно, ул. Озерское шоссе, 16) прекратил функционировать.