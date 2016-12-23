|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ ПАКЕТОВ УСЛУГ «ЯСНА»
13:06 23.12.2016
В декабре 2016 года РУП «Белтелеком» предлагает абонентам три новых пакета «ЯСНА»: «ЯСНА 25», «ЯСНА 25 плюс» и «ЯСНА 50 SMART».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в состав пакетов «ЯСНА 25» и «ЯСНА 25 плюс» включены услуги нелимитируемого доступа к сети Интернет на скорости 25/12,5 Мбит/с, услуги телефонной связи на условиях неограниченной продолжительности соединений по фиксированной сети Белтелеком и услуги интерактивного телевидения. В пакет «ЯСНА 25» услуги интерактивного телевидения включены для просмотра на одном телевизионном приемнике на условиях расширенного базового тарифного плана «ZALA: все включено». В пакет «ЯСНА 25 плюс» услуги интерактивного телевидения включены для просмотра на двух телевизионных приемниках: на основном на условиях расширенного базового тарифного плана «ZALA: все включено», а на дополнительном – на условиях базового тарифа «Премьера».
В состав пакета «ЯСНА 50 SMART» включены услуги нелимитируемого доступа к сети Интернет на скорости 50/25 Мбит/с, услуги телефонной связи на условиях неограниченной продолжительности соединений по фиксированной сети Белтелеком и услуги телевидения SMART (базовый пакет «Канапа ТВ» и дополнительный тематический пакет «Премиум»).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2016
Курсы в банках
на 23.12.2016
Конвертация в банках
на 23.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте