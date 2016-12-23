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ЭКОНОМИКА РБ


ХАКАТОН ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ AI HACKATHON ПРОШЕЛ В ПВТ
12:59 23.12.2016

В бизнес-инкубаторе ПВТ 17-18 декабря состоялся хакатон по искусственному интеллекту AI Hackathon.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации ПВТ, на старте хакатона его участниками было заявлено 45 проектов, чтобы в течение 48 часов разработать прототип и представить его перед членами жюри. Большинство тем, выбранных командами для проработки, были связаны с обработкой инструментами искусственного интеллекта изображений, естественных языков и аудио.

Проекты оценивались по трем критериям: прототип и его презентация, перспективность идеи, работа, выполненная командой за время хакатона. До финала дошло только 19 проектов, из которых и были определены 3 победителя.

На третьем месте оказалась уже известная в Беларуси команда RocketBody. Созданный ими прототип мобильного приложения определяет калорийность еды по ее фотографии. За хакатон команда успела проработать две сферы применения искусственного интеллекта – распознавание блюда по фотографии, а также определение ингредиентов этого блюда, степени их прожарки, жирности и др.

Второе место заняла команда One Soil, предложившая проект для сельского хозяйства. Разработчики создали механизм распознавания сорняков на капустных и рапсовых полях. За счет использования их разработки можно, например, построить карту внесения химикатов на поля и сэкономить до 75% затрат на обработку.

Победителем хакатона стала команда mInference, состоящая из двух человек – Марата Духана и Анастасии Крымской. Их проект позволяет проигрывать нейронные сети на различных платформах с минимальными временными задержками. Основой для проекта выступила библиотека NNPACK, написанная Маратом во время учебы по программе Ph.D. в Технологическом институте Джорджии (США). В качестве прототипа команда представила веб-приложение, классифицирующее объекты на изображении с веб-камеры без подключения к серверу.

Все победители получили призы от организаторов и партнеров хакатона.

"Хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие в организации хакатона, а также его участников. Это уже не первый, но однозначно один из самых интересных хакатонов, которые прошли у нас в бизнес-инкубаторе. Были заявлены действительно смелые идеи, которые привлекли на хакатон уникальных талантливых людей. Уверен, что результаты этого хакатона придадут новый импульс для развития стартап-экосистемы Беларуси", - прокомментировал руководитель бизнес-инкубатора ПВТ Юрий Сударев.
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