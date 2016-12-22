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ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ АГРОЭКОТУРИЗМА
11:52 23.12.2016
Распоряжением Премьер-министра № 545р от 21 декабря 2016 г. создана рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию деятельности субъектов агроэкотуризма, которую возглавил министр спорта и туризма Александр Шамко.
В состав рабочей группы вошли также руководители соответствующих министерств и ведомств, представители банковской сферы и туристического бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, рабочей группе поручено осуществить комплексный анализ условий деятельности субъектов агроэкотуризма, предложений всех заинтересованных о совершенствовании деятельности таких субъектов и обеспечить выработку согласованных предложений.
При необходимости в установленном порядке рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома, других организаций.
Министерству спорта и туризма по результатам комплексного анализа, проведенного рабочей группой, до 20 января 2017 г. в установленном порядке необходимо внести в Совет министров проект соответствующего нормативного правового акта.
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