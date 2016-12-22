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ЭКОНОМИКА РБ


ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР МЗКТ ОБВИНЯЕТСЯ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК НА СУММУ 180 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
11:26 23.12.2016

Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении ряда должностных лиц ОАО «Минский завод колесных тягачей», обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в 2011-2015 годах главный инженер, начальник конструкторского бюро и заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству, исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением, получали от представителей субъекта хозяйствования в качестве взятки денежные средства за содействие в осуществлении поставок на завод режущего и вспомогательного инструмента.

Всего следствием установлено 80 эпизодов получения взяток обвиняемыми. Главному инженеру инкриминируется получение более 180000 рублей, начальнику конструкторского бюро – 14600 рублей. Заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству обвиняется в получении в качестве взятки денежных средств в размере одной тысячи долларов США.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 537 тысяч рублей.

На основе собранных доказательств главному инженеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере), начальнику конструкторского бюро – ч. 2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере), заместителю начальника инструментально-штампового управления по производству – ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. Главный инженер и начальник конструкторского бюро заключены под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.
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