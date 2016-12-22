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ЭКОНОМИКА РБ


АКТИВИСТАМ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ОТКАЗАНО В ИСКЕ ПРОТИВ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»
11:01 23.12.2016

Заседание Солигорского районного суда по иску членов Независимого профсоюза горняков (НПГ) к администрации ОАО «Беларуськалий» состоялось 20 декабря.

Как сообщает сайт НПГ, судья Юлия Горшкова приняла сторону нанимателя.

«Суть иска в правомерности решения нанимателя включить в состав коммерческого жилья жилых помещений, изначально не являющихся арендным жильем, в нашем случае общежитий. А также несоблюдении процедуры перевода жилья в арендное и установлении необходимого в данном случае понижающего коэффициента», - разъяснил ситуацию председатель НПГ Сергей Черкасов.

На основании этого в Солигорский суд было направлено исковое заявление от имени четырех работников «Беларуськалия». Представителем членов профсоюза выступил юрисконсульт НПГ Марина Дубовская.

«Мы считаем, что приказ гендиректора не может регулировать условия и порядок непредоставления жилых помещений. Приказ — это правовой акт распорядительного, а не нормативного характера. Нормативный характер имеет коллективный договор, а он говорит нам: предоставляется в порядке, установленном законодательством и локальными нормативными правовыми актами. Т.к. приказ — это не нормативный акт, то следует руководствоваться законодательством, т.е. указом №563 от 16.12.2013 г. Этот указ определяет процедуру перевода и коэффициенты для помещений, которые строились изначально, как общежития», — объяснила профсоюзный юрисконсульт.

С октября по декабрь этого года прошло шесть судебных заседаний под началом судьи Горшковой Ю.В., которая первоначально предложила пойти на мировое соглашение. Со слов председателя НПГ, у него состоялась беседа с генеральным директором И.Головатым, в которой ему было предложено решить этот вопрос без суда. Однако руководитель предприятия решил остаться при своем мнении и отстаивать свои интересы в суде.

После рассмотрения позиции сторон и изучения материалов дела, Солигорский районный суд вынес решение — работникам «Беларуськалия» в иске отказать.

Решение суда работники восприняли без удивления, так как предшествовавшие действия также не возымели успеха. Это и обращение в Администрацию президента, Миноблисполком, два обращения в прокуратуру Солигорского района, два исковых заявления в Солигорский районный суд и все безрезультатно.

«В солигорском суде, в принципе, чего-то хорошего ждать не приходится. Мы думаем, что будем подавать на рассмотрение в Минский областной суд, где более квалифицированно разберутся с этой проблемой. Большинство проживающих в общежитиях люди с низкой заработной платой, которые не могут построить жилье. А если человек еще и после болезни, или одинокая мать? Неужели для них нельзя пересмотреть этот коэффициент? Некоторые наши работники вспомогательных цехов, получающие 300 рублей, платят из них 150 за аренду», — оценила вынесенное решение один из истцов Татьяна Иванцова.

По мнению профсоюза и работников, подавших иск — это вопрос справедливости, т.к. берется одинаковая плата за аренду общежития и арендную новую квартиру.

«В благоустроенных домах есть все условия для проживания. Там есть кухня, ванная, отдельный коридор для своей семьи. В общежитиях этого нет. Кроме того, на жильцов возложена обязанность мыть коридор длиной метров 15-20 метров. Постоянная уборка общей кухни. Приготовить не всегда удается. А есть блоки, где живут по 2 семьи. Даже если администрация решила переводить эти помещения в арендное жилье, то стоимость должна быть адекватной», — рассказал Сергей Хотеновский.

В Независимом профсоюзе ждут мотивировочную часть решения суда, которую должны получить 28 декабря. После чего будет принято решение о дальнейших действиях по этому вопросу.
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