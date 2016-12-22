Консультативный совет при концерне «Беллегпром» рассмотрел на заседании 22 декабря вопросы, касающиеся взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на заседании также рассматривалось создание «аутлета» по продаже продукции предприятий концерна, прошлогодних коллекций, с привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства, участия в городских и региональных ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих продукцию отечественных производителей.

Участие в заседании приняли представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минского городского и областного исполнительного комитета, а также представители бизнес-сообществ нашей страны.