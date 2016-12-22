ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.12.2016

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНО 528 НОВЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
10:47 23.12.2016

За январь-сентябрь текущего года в Могилевской области создано 528 новых коммерческих организаций, или 100,4% к январю-сентябрю 2015-го, в том числе в районах региона – 190, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщил на состоявшемся расширенном заседании Совета по развитию предпринимательства заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Виктор Красовский, в текущем году темпы создания новых организаций сохраняются на уровне 2015 года. Наиболее продуктивно сработали Могилевский район, где зарегистрировано 49 организаций, Осиповичский – 23, Бобруйский – 22, Горецкий – 14, Чаусский – 14. В Могилеве открыто 247 новых организаций, в Бобруйске – 91. Но такие результаты не у всех райцентров. Например, в Круглянском районе создана лишь одна новая коммерческая организация, в Краснопольском – две.

«Нам всем, и особенно на местах, нужно подходить с большей ответственностью к созданию и сопровождению работы новых организаций, оказанию им содействия, ориентации предприятий на нужды каждого конкретного региона. Все вопросы улучшения работы предприятий не должны оставаться без внимания исполкомов», – отметил в своем выступлении Виктор Красовский.

Рекордное для области количество предприятий – 1622 – было создано в 2013 году, в 2014 году – 914, в 2015-м – 698.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2016
валюта курс
EUR 2.0356
EUR 2.0356
USD 1.9496
USD 1.9496
RUB 3.2015
RUB 3.2015
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2016
валюта курс +/-
EUR 2.0356 -0.0016
USD 1.9496 -0.0081
RUB 3.2015 -0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0330 2.0400
USD 1.9460 1.9530
RUB 3.1910 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 23.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0477
USD/RUB 60.8000 61.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте