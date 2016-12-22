За январь-сентябрь текущего года в Могилевской области создано 528 новых коммерческих организаций, или 100,4% к январю-сентябрю 2015-го, в том числе в районах региона – 190, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщил на состоявшемся расширенном заседании Совета по развитию предпринимательства заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Виктор Красовский, в текущем году темпы создания новых организаций сохраняются на уровне 2015 года. Наиболее продуктивно сработали Могилевский район, где зарегистрировано 49 организаций, Осиповичский – 23, Бобруйский – 22, Горецкий – 14, Чаусский – 14. В Могилеве открыто 247 новых организаций, в Бобруйске – 91. Но такие результаты не у всех райцентров. Например, в Круглянском районе создана лишь одна новая коммерческая организация, в Краснопольском – две.

«Нам всем, и особенно на местах, нужно подходить с большей ответственностью к созданию и сопровождению работы новых организаций, оказанию им содействия, ориентации предприятий на нужды каждого конкретного региона. Все вопросы улучшения работы предприятий не должны оставаться без внимания исполкомов», – отметил в своем выступлении Виктор Красовский.

Рекордное для области количество предприятий – 1622 – было создано в 2013 году, в 2014 году – 914, в 2015-м – 698.