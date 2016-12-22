Палата представителей Национального собрания Беларуси 21 декабря 2016 г. в первом чтении приняла проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, проект законодательного акта предусматривает обязанность заказчика по обращению в МАРТ для включения соответствующих лиц в список недобросовестных поставщиков, а также продления срока нахождения в таком списке (поставщик (подрядчик, исполнитель), включенный в список, не может участвовать в процедурах госзакупок в течение двух лет со дня включения в этот список).

Кроме того, предусматривается создание и функционирование государственной информационной автоматизированной системы по управлению государственными закупками, которая в дальнейшем обеспечит автоматизацию процессов сбора и обработки информации о госзакупках для формирования статистики, в том числе для предоставления в контролирующие и правоохранительные органы.

Проект закона также предусматривается обязательность включения в состав комиссии заказчика (организатора) по проведению процедур госзакупок преимущественно лиц, прошедших повышение квалификации в сфере госзакупок, а также при необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в области предмета госзакупки.

Помимо этого, предусматривается возможность при проверке заказчиком квалификационных данных участников устанавливать только тот перечень документов, который определен законодательством и возможность заключения договора на госзакупку между заказчиком и участником-победителем в форме электронного документа и автоматическое его направление для оплаты в органы государственного казначейства.

Также можно подать жалобу в МАРТ лицом, уполномоченным на ее подачу, посредством ее размещения на официальном сайте в реестре жалоб, порядок ведения которого устанавливается уполномоченным государственным органом по государственным закупкам.