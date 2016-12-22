Экономический суд Минска решением от 22 декабря 2016 года признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ОАО «Милкавита» сведения, распространенные в статье под заголовком «Тест выявил чернобыльский след в белорусском молоке», опубликованной 25 апреля 2016 года на сайте информационного агентства Associated Press (http://bigstory.ap.org).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, суд обязал написавшего статью журналиста направить в информационное агентство AP официальное письменное опровержение, переведенное на английский язык.

Постановлено взыскать с написавшего (Минск) в пользу ОАО «Милкавита» (Гомель) 840 рублей в возмещение расходов истца по оплате государственной пошлины и 1500 рублей в возмещение расходов истца по оплате юридической помощи.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию экономического суда Минска в течение 15 дней с момента его принятия.