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ЭКОНОМИКА РБ
В ПОЛЬЗУ ОАО «МИЛКАВИТА» ВЗЫЩУТ БОЛЕЕ 2,3 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ПОРОЧАЩИЕ ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ СВЕДЕНИЯ
09:53 23.12.2016
Экономический суд Минска решением от 22 декабря 2016 года признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ОАО «Милкавита» сведения, распространенные в статье под заголовком «Тест выявил чернобыльский след в белорусском молоке», опубликованной 25 апреля 2016 года на сайте информационного агентства Associated Press (http://bigstory.ap.org).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, суд обязал написавшего статью журналиста направить в информационное агентство AP официальное письменное опровержение, переведенное на английский язык.
Постановлено взыскать с написавшего (Минск) в пользу ОАО «Милкавита» (Гомель) 840 рублей в возмещение расходов истца по оплате государственной пошлины и 1500 рублей в возмещение расходов истца по оплате юридической помощи.
Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию экономического суда Минска в течение 15 дней с момента его принятия.
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